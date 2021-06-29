Погода не имеет решающего значения при распространении коронавируса

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Погода не имеет решающего значения при распространении коронавирусной инфекции. Об этом сообщил ТАСС ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Он напомнил, что основной путь передачи COVID-19 – воздушно-капельный, при близком и достаточно продолжительном контакте между людьми.

Лебедев подчеркнул, что главную роль в защите от инфицирования в любую погоду, будь то холод с дождем и снегом или жара, продолжают играть соблюдение социальной дистанции, ношение масок в помещениях, транспорте и общественных местах, мытьё рук. А лучшим способом специфической профилактики коронавируса является вакцинация, подчеркнул эксперт.

При этом Лебедев отметил, что в жаркой погоде есть и положительные моменты. Люди больше времени проводят на воздухе, а это тормозит распространение заболевания.

Кроме того, при жаре и активном солнечном излучении коронавирус быстро разрушается на поверхностях.

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