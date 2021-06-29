Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области к ответственности привлечено еще 73 пьяных водителя
В Самарской области к ответственности привлечено еще 73 пьяных водителя
Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу ко Дню партизан и подпольщиков
Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу ко Дню партизан и подпольщиков
Самарцев приглашают принять участие в фотоконкурсе «Открытый взгляд»
Самарцев приглашают принять участие в фотоконкурсе «Открытый взгляд»
Дирекция Молодежного форума ПФО «iВолга» запустила марафон вакцинации #мояпрививка
Дирекция Молодежного форума ПФО «iВолга» запустила марафон вакцинации #мояпрививка
В Куйбышевском районе Самары переложат и углубят 4,6 километра новых труб
В Куйбышевском районе Самары переложат и углубят 4,6 километра новых труб
Завтра в Самаре начинаются гастроли Астраханского театра оперы и балета
Завтра в Самаре начинаются гастроли Астраханского театра оперы и балета
Самарец завоевал серебро на Международной олимпиаде школьников по информатике
Самарец завоевал серебро на Международной олимпиаде школьников по информатике
«Сбербанк страхование» начала страховать экологические риски малого и микробизнеса
«Сбербанк страхование» начала страховать экологические риски малого и микробизнеса
Наверх
Самара  +35 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.18
0.01
EUR 86.17
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"На сопках Маньчжурии": открывает фестиваль шествие по Волжскому проспекту
В Самаре прошел Кубок СО по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции
В Самаре прошел спортивный праздник Госкорпорации Ростех «Ударная десятка»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Погода не имеет решающего значения при распространении коронавируса

29 июня 2021 09:16
155
Погода не имеет решающего значения при распространении коронавируса

Погода не имеет решающего значения при распространении коронавирусной инфекции. Об этом сообщил ТАСС ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Он напомнил, что основной путь передачи COVID-19 – воздушно-капельный, при близком и достаточно продолжительном контакте между людьми.

Лебедев подчеркнул, что главную роль в защите от инфицирования в любую погоду, будь то холод с дождем и снегом или жара, продолжают играть соблюдение социальной дистанции, ношение масок в помещениях, транспорте и общественных местах, мытьё рук. А лучшим способом специфической профилактики коронавируса является вакцинация, подчеркнул эксперт.

При этом Лебедев отметил, что в жаркой погоде есть и положительные моменты. Люди больше времени проводят на воздухе, а это тормозит распространение заболевания.

Кроме того, при жаре и активном солнечном излучении коронавирус быстро разрушается на поверхностях.

Фото: Pixabay.com

Теги: COVID-19 коронавирус распространие

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
QR-коды для переболевших COVID-19 появятся на портале госуслуг не позднее конца месяца
25 июня 2021, 09:19
QR-коды для переболевших COVID-19 появятся на портале госуслуг не позднее конца месяца
Для этого человек должен иметь там подтвержденную учётную запись. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
921
Еще 10 человек умерли от коронавируса в Самарской области
04 мая 2021, 13:51
Еще 10 человек умерли от коронавируса в Самарской области
За сутки на 1 мая выявлены 139 заболевших коронавирусом. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1474
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
02 мая 2021, 13:30
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
От коронавируса 10 человек за сутки умерли. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1567
В центре внимания
В Самаре открыли два новых круглосуточных прививочных кабинета
29 июня 2021  11:54
В Самаре открыли два новых круглосуточных прививочных кабинета
250
Павел Покровский:
29 июня 2021  10:33
Павел Покровский: "Мы обеспечим легитимность выборов этого года"
142
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
28 июня 2021  12:33
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
373
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
27 июня 2021  12:59
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
690
В Самарской области за сутки на 26 июня выявлены 207 заболевших коронавирусом
27 июня 2021  12:23
В Самарской области за сутки на 26 июня выявлены 207 заболевших коронавирусом
791
Весь список