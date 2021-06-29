Погода не имеет решающего значения при распространении коронавируса

Погода не имеет решающего значения при распространении коронавирусной инфекции. Об этом сообщил ТАСС ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Он напомнил, что основной путь передачи COVID-19 – воздушно-капельный, при близком и достаточно продолжительном контакте между людьми.
Лебедев подчеркнул, что главную роль в защите от инфицирования в любую погоду, будь то холод с дождем и снегом или жара, продолжают играть соблюдение социальной дистанции, ношение масок в помещениях, транспорте и общественных местах, мытьё рук. А лучшим способом специфической профилактики коронавируса является вакцинация, подчеркнул эксперт.
При этом Лебедев отметил, что в жаркой погоде есть и положительные моменты. Люди больше времени проводят на воздухе, а это тормозит распространение заболевания.
Кроме того, при жаре и активном солнечном излучении коронавирус быстро разрушается на поверхностях.
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