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Подъема заболеваемости коронавирусом весной в России не ожидают

1 февраля 2021 09:56
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Подъема заболеваемости коронавирусом весной в России не ожидают

Такой прогноз дал газете "Известия" замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он напомнил, что осенью была стадия умеренного роста, сейчас – стадия стабилизации эпидемического процесса, которая обычно занимает месяца два.

Потом, по словам Горелова, должно быть стабильное снижение, которое захватит и весну. А летом традиционно заболеваемость низкая. "Но в ноль мы не уйдем при такой иммунной прослойке", – предупредил учёный.

Он также отметил, что говорить о снятии коронавирусных ограничений можно будет, только если коэффициент распространения заболевания в городах будет меньше 0,7.

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