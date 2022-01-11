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Почти 240 тысяч жителей региона прошли повторную вакцинацию от COVID-19

11 января 2022 13:13
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Почти 240 тысяч жителей прошли повторную вакцинацию от COVID-19

В Самарской области продолжается работа всех пунктов вакцинации, в том числе и круглосуточных, где можно сделать прививку от новой коронавирусной инфекции, гриппа, а также пройти повторную вакцинацию от COVID-19.

Специалисты напоминают, спустя полгода после первичной вакцинации важно сделать повторную прививку. Это поможет усилить иммунитет и защитить от тяжелого течения опасного заболевания в случае встречи с инфекцией.

В Самарской городской поликлинике №3 созданы 5 кабинетов вакцинации в пяти зданиях, где можно сделать прививки от COVID – 19, гриппа, а также пройти повторную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Все прививочные кабинеты работают с 8 до 20 часов.

«Люди берегут и ценят свое здоровье, поэтому приходили на вакцинацию и ревакцинацию и в выходные, праздничные дни, - отметила заведующая отделением Самарской городской поликлиники №3 Светлана Зимина. – Вот и в первый рабочий день нового года, мы встретили наших пациентов, которые пришли на повторную вакцинацию».

Напомним, для повторной вакцинации можно использовать любую из отечественных вакцин.

Теги: Вакцинация Коронавирус

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