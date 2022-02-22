Пик волны заболеваемости омикроном в России, вероятно, пройден

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Пик волны заболеваемости коронавирусом в России, вызванной штаммом "омикрон", вероятно, пройден. Об этом говорят данные официальной статистики, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.

По данным оперштаба, за последние сутки в России было выявлено 152 337 новых случаев коронавирусной инфекции, госпитализированы 8 835 человек. Вознесенский уточнил, что положительная динамика по заболеваемости коронавирусом отмечается в крупных регионах, в том числе в Москве.

Кроме того, есть предположение, что коллективный иммунитет благодаря высокой заболеваемости за последние 2 месяца подрастает до значимых уровней.