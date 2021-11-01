Песков заявил, что "Спутник Лайт" можно использовать для вакцинации и ревакцинации

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Препарат "Спутник Лайт" может использоваться для вакцинации от ковида и для ревакцинации, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Спутник Лайт" используется и может использоваться как для основной вакцинации, так и для ревакцинации. Это две зарегистрированные и две применяемые у нас и во многих странах мира вакцины", - сказал представитель Кремля.

"Это две разные вакцины, эффективность которых абсолютно доказана, причем не только у нас, но и во многих странах мира, - пояснил Песков. - И у "Спутника V", и у "[Спутника] Лайт" разные показатели по эффективности в разных возрастных категориях, но этот процент эффективности высокий, и он во многом выше, чем аналогичные показатели вакцин зарубежного производства".

Слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко о необходимости применять "Спутник Лайт" только для ревакцинации Песков назвал вырванными из контекста.

Ранее Мурашко сообщил о подготовке новой версии методических рекомендаций Минздрава по вакцинации, в которых россиянам "Спутник Лайт" будет рекомендоваться только для повторной прививки, тогда как для первой будут предложены другие зарегистрированные в стране препараты.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС