Песков: смертность от коронавируса высокая

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Смертность от коронавируса высокая, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия". По его словам, это трагедия, которая гнетет и президента, и всех, кто работает в правительственном штабе по борьбе с инфекцией.



Песков выразил мнение, что Всемирная организация здравоохранения может признать "Спутник V" уже в ближайшие месяцы.



Пресс-секретарь президента назвал антипрививочников и тех, кто агитирует против вакцинации от коронавируса, опасными дураками, передает Радио Маяк.