Песков назвал эпидемиологическую ситуацию в России спокойной

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Сейчас мы находимся в относительно спокойном периоде с эпидемиологической точки зрения, это позволяет при соблюдении мер предосторожности провести большую пресс-конференцию с очным участием президента РФ Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Мы сейчас находимся в относительно спокойном периоде с эпидемиологической точки зрения, что позволяет при соблюдении установленных Роспотребнадзором мер предосторожности провести это мероприятие с очным присутствием президента", - сказал он в интервью НТВ.

По его словам, "мы технологически адаптировались к условиям пандемии".

"Это нужно. Это, конечно, всегда удобнее и для него - смотреть прямо на людей, и удобнее для журналистов, естественно - задавать вживую вопросы", - добавил Песков.

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