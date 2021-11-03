Первый столичный вуз введёт систему QR-кодов.

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Московский городской педагогический университет с 15 ноября будет допускать студентов на очные занятия только при их предъявлении, сообщается на сайте вуза. Для учащихся с медотводом и студентов моложе 18 лет в университете организуют бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19.

Для обучающихся, не прошедших вакцинацию и не имеющих медотвода, занятия будут проводиться полностью в дистанционном формате.

Ранее сообщалось, что специальный QR-код для обучающихся и сотрудников планирует с 8 ноября ввести МГТУ имени Н. Э. Баумана, но только для посещения научных, культурно-массовых и спортивных мероприятий. А вузам Хабаровского края власти рекомендовали на месяц перейти на дистант, передает Радио Маяк.