Первая в мире назальная вакцина от коронавируса зарегистрирована в России

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Первая в мире назальная вакцина от коронавируса зарегистрирована в РФ, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минздрава, передает ТАСС.

"Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины "Гам-ковид-вак" ("Спутник V") для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что вакцина так же, как и Спутник V, состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов 26 и 5 типов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели, то есть - в режиме "прайм-буст".

Как пояснили в министерстве, такая иммунизация формирует мукозальный иммунитет в отношении коронавирусной инфекции на поверхности слизистой дыхательного тракта.

При этом отмечается, что на данном этапе применение препарата разрешено в условиях медицинских организаций, осуществляющих вакцинопрофилактику, у лиц в возрасте 18 лет и старше.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС