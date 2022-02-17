Переболевшим ковидом хотят бесплатно предоставить психиатров

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Минздрав РФ совместно с сенаторами рассмотрят варианты включения работы с психиатром в перечень бесплатных услуг для переболевших COVID-19. Об этом ТАСС сообщила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

По словам Святенко, после ковида пациенты зачастую жалуются на развитие депрессии и потери памяти. Нововведение позволит уже на этапе диспансеризации выявить и предотвратить у человека дальнейшее эмоциональное осложнение.

Поручение о проработке вопроса о психиатрической реабилитации в поликлиниках по полису ОМС сенаторам совместно с минздравом дала Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации.

«На сегодняшний день важно, чтобы в рамках углубленной диспансеризации человек мог сообщить о своем психоэмоциональном состоянии. Вместе с министерством здравоохранения и президентом Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского, доктором медицинских наук Зурабом Кекелидзе мы будем прорабатывать механизм организации консультаций у врача-психиатра: рассмотрим возможность выдачи направления у терапевта, а также разработаем анкету, по результатам которой можно будет выдавать рекомендации обратиться к узкопрофильному специалисту», — пояснила Святенко.

Ранее OBOZ.INFO сообщал, что учёные выяснили, что коронавирус может вызывать дефекты мозга, аналогичные болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и рассеянного склероза. Неврологи предполагают, что из-за пандемии коронавируса мир ждет волна нейродегенеративных заболеваний, пишет Обозрение.