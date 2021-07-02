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Пациенты с аллергией реже болеют COVID-19

2 июля 2021 09:10
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Пациенты с аллергией реже болеют COVID-19

Пациенты с аллергией реже болеют COVID-19. Как заявил РИА Новости директор Института иммунологии ФМБА Муса Хаитов, по данным зарубежных исследований, для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не является фактором, усиливающим риск тяжелого течения болезни. "С чем это связано, пока сказать сложно, высказываются разные гипотезы, но они требуют подтверждения", – уточнил Хаитов.

Специалист посоветовал аллергикам прививаться от коронавируса в стадии ремиссии.

Британские исследователи ранее выявили четыре признака COVID-19, которые чаще всего встречаются у привитых пациентов – распространены головная боль, насморк, чихание и боль в горле. У получивших только первую дозу вакцины, помимо четырех перечисленных симптомов, встречается также кашель.

Теги: аллергия коронавирус привичка

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