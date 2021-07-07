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Паспорта коллективного иммунитета могут ввести в Самарской области с 1 августа

7 июля 2021 11:35
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Паспорта коллективного иммунитета могут ввести в Самарской области с 1 августа

Организациям и предприятиям, расположенным в Самарской области, собираются выдавать так называемые паспорта коллективного иммунитета. Их смогут получить компании, в которых уже не меньше 60% работников либо прошли вакцинацию от коронавируса, либо переболели им.

Как рассказали в пресс-службе властей губернии, такие паспорта должны помочь не допустить локдауна в случае ухудшения эпидобстановки и введения дополнительных ограничений. Получив паспорт, компания сможет продолжать функционировать в такой ситуации. Отметим, планируется, что выданный паспорт будет действителен три месяца.

В настоящее время система тестируется. Апробация проведена на нескольких организациях, среди которых рестораны, один самарский спа-отель и ритейлер. Технологию еще планируется дорабатывать. Но ввести ее могут уже с 1 августа текущего года, пишет Самру.ру.

Теги: COVID-паспорта В центре внимания коронавирус паспорта иммунитета

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