Пахмутову и Добронравова выписали из больницы после лечения от COVID-19

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Композитор Александра Пахмутова и ее муж поэт-песенник Николай Добронравов вылечились от COVID-19 и уже находятся дома. Об этом сообщила ТАСС в понедельник, 11 января, знакомая семьи.

«Да, их выписали в праздники», — рассказала собеседница информагентства.

Она отметила, что супруги чувствуют себя хорошо.

О госпитализации Пахмутовой и Добронравова стало известно 22 декабря, однако уже 28 декабря сообщалось, что они идут на поправку и скоро их выпишут из больницы, пишут "Известия".

Фото: ТАСС/Юрий Машков