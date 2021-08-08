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Ответственность за использование фальсифицированного QR-кода за рубежом может оказаться строже российского

8 августа 2021 10:12
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Ответственность за использование фальсифицированного QR-кода за рубежом может оказаться строже российского

Сейчас некоторые граждане до сих пор продолжают искать способ получить фальсифицированный QR-код или сертификат о вакцинации. Однако гражданам нужно помнить, что использование поддельных сертификатов и кодов противозаконно.

В Российском законодательстве незаконные операции с сертификатами о проведенной вакцинации от COVID-19 попадают под статью 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», уголовное наказание предусматривается не только за изготовление поддельных документов, но и за их использование. К уголовной ответственности могут быть привлечены и те кто продает, и те кто покупает фальшивый сертификат.

Максимальное наказание за подделку и сбыт сертификата о вакцинации - до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение - до одного года.

Но если владельца поддельного сертификата выявят за рубежом, то отвечать ему придется по законам той страны, где обнаружат подделку, — и наказание вполне может оказаться строже российского.

Г.У МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 (846) 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты». Кроме того оставить свое обращение вы можете на сервисе приема обращений сайта 63.мвд.рф.

Теги: поддельный сертификат

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