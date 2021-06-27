Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных «Спутником V»

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Применение вакцины от коронавируса «Спутник V» во время беременности рекомендуется только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, говорится в обновленной инструкции к препарату, которая опубликована на сайте справочника лекарственных препаратов medum.ru.

Отмечается так же, что применение «Спутника V» противопоказано в период грудного вскармливания из-за существующего риска для младенцев. В пятницу глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что ведомство разрешило применение "Спутника V" для беременных. По его словам, такое решение принято экспертами. Вакцинацию смогут пройти женщины с высоким риском тяжелого течения коронавируса, передает Радио Маяк.

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