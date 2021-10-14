Оперштаб: где в Самарской области подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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14 октября в регионе подтверждено 754 случая новой коронавирусной инфекции:

- 281 в г. Самара

- 161 в г. Тольятти

- 31 в г. Новокуйбышевск

- 22 в г. Отрадный

- 25 в г. Кинель

- 18 в г. Сызрань

- 18 в Нефтегорском районе

- 14 в Ставропольском районе

- 12 в Сергиевском районе

- 12 в Кинель-Черкасском районе

- 12 в Волжском районе

- 12 в Кинельском районе

- 11 в г. Чапаевск

- 10 в г. Октябрьск

- 9 в Приволжском районе

- 9 в Кошкинском районе

- 8 в Красноармейском районе

- 7 в Исаклинском районе

- 7 в г. Похвистнево

- 6 в Клявлинском районе

- 6 в Большеглушицком районе

- 6 в Похвистневском районе

- 6 в Алексеевском районе

- 6 в Пестравском районе

- 6 в Борском районе

- 6 в Богатовском районе

- 5 в г. Жигулевск

- 5 в Большечерниговском районе

- 4 в Челно-Вершинском районе

- 4 в Хворостянском районе

- 4 в Елховском районе

- 3 в Красноярском районе

- 3 в Шигонском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Сызранском районе

708 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 46 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Скончались 4216 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 42, 57, 59, 61, 80, 82, 86, 90 лет, женщины 58, 59, 64, 71, 72, 76, 80, 83, 84, 88 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 81 года, мужчины 64, 78, 88 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчины 69, 78 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;

мужчины 65, 66 лет,

женщины 73, 78 лет,

мужчина 81 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщина 47 лет, страдавшая онкологическим заболеванием.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 132,04, по стране - 150,9.

Коэффициент летальности в области - 3,68, в стране - 2,79.

Фото: pixabay