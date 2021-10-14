Оперштаб: где в Самарской области подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

14 октября в регионе подтверждено 754 случая новой коронавирусной инфекции:
- 281 в г. Самара
- 161 в г. Тольятти
- 31 в г. Новокуйбышевск
- 22 в г. Отрадный
- 25 в г. Кинель
- 18 в г. Сызрань
- 18 в Нефтегорском районе
- 14 в Ставропольском районе
- 12 в Сергиевском районе
- 12 в Кинель-Черкасском районе
- 12 в Волжском районе
- 12 в Кинельском районе
- 11 в г. Чапаевск
- 10 в г. Октябрьск
- 9 в Приволжском районе
- 9 в Кошкинском районе
- 8 в Красноармейском районе
- 7 в Исаклинском районе
- 7 в г. Похвистнево
- 6 в Клявлинском районе
- 6 в Большеглушицком районе
- 6 в Похвистневском районе
- 6 в Алексеевском районе
- 6 в Пестравском районе
- 6 в Борском районе
- 6 в Богатовском районе
- 5 в г. Жигулевск
- 5 в Большечерниговском районе
- 4 в Челно-Вершинском районе
- 4 в Хворостянском районе
- 4 в Елховском районе
- 3 в Красноярском районе
- 3 в Шигонском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Сызранском районе
708 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 46 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Скончались 4216 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 42, 57, 59, 61, 80, 82, 86, 90 лет, женщины 58, 59, 64, 71, 72, 76, 80, 83, 84, 88 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 81 года, мужчины 64, 78, 88 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчины 69, 78 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;
мужчины 65, 66 лет,
женщины 73, 78 лет,
мужчина 81 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщина 47 лет, страдавшая онкологическим заболеванием.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 132,04, по стране - 150,9.
Коэффициент летальности в области - 3,68, в стране - 2,79.
Фото: pixabay