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Оперативный штаб СО: работа по предупреждению распространения COVID-19 должна оставаться в центре внимания

11 апреля 2022 21:53
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На заседание оперштаба был вынесен вопрос о возможности ослабить ограничения по работе заведений общепита в ночное время, однако пока региональный Роспотребнадзор высказался против отмены этой меры.

В понедельник, 11 апреля, состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое провел заместитель председателя Правительства региона Александр Фетисов.

Темпы снижения заболеваемости, на предыдущих неделях достигавшие 40%, на 14-й неделе незначительны – 11,3%. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова. За минувшие сутки зафиксировано 226 случаев коронавируса, показатели сопоставимы с 10-й неделей прошлого года, когда действовали более жесткие ограничения. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 7,17 (по РФ – 8,11). 

В возрастных группах детей до года, 15-17 лет за неделю произошло наибольшее снижение числа заболевших, наименьшее – отмечалось в группах 50-64 года и 65+. При этом среди пожилых людей 65+ сохраняется самый высокий показатель заболеваемости на 100 тысяч населения, также это касается возрастной группы детей до года. Остаются значительными данные по заболеваемости на 100 тысяч населения в профессиональных группах: работников здравоохранения, образования, сферы услуг.

Охват тестированием в регионе значительно выше нормативного уровня и составляет 360 на 100 тысяч населения (норматив – 300 на 100 тысяч населения).

В ходе мониторинга циркуляции вирусов в регионе за неделю, помимо COVID-19, выявлены парагрипп, аденовирусная инфекция. ОРВИ заболели 11023 жителя. Это меньше, чем на прошлой неделе и чем за аналогичный период прошлого года. У 325 граждан подтверждена внебольничная пневмония – это немного (+2,5%) больше, чем на прошлой неделе и значительно меньше, чем на 14-й неделе прошлого года. 

При текущем уровне заболеваемости регион обеспечен лекарственными препаратами на длительный период, все пациенты с COVID-19 на амбулаторном этапе бесплатно обеспечиваются лекарствами, подчеркнул министр здравоохранения региона Армен Бенян. Сейчас в госпиталях развернуто 1380 коек, в стационарах находятся 1100 пациентов с коронавирусом и подозрением на него. В структуре пациентов увеличилась доля больных в удовлетворительном состоянии – благодаря своевременному обращению к врачам, а также превентивной госпитализации беременных, пожилых, людей с хроническими заболеваниями. Продолжается планомерный перевод коек в штатный режим – это касается терапевтического, хирургического профилей. 

Недельный прирост охвата вакцинацией от коронавируса остается на уровне 10-11 тысяч человек, что недостаточно, отметил министр. Сейчас привито 84,4% от плана (54,4% от населения). Повторную вакцинацию прошли 41,7% человек от плана. Армен Бенян напомнил, что повторную вакцинацию рекомендуется проводить через полгода после первичной прививки либо после перенесенного заболевания. В категории риска – среди пожилых 60+ — не привиты на данный момент более 185 тысяч человек, что вызывает опасения медиков. В 9 муниципальных образованиях охват вакцинацией ниже среднеобластного. Армен Бенян подчеркнул необходимость продолжения разъяснительной работы с населением о необходимости прививки от новой коронавирусной инфекции. Прививочная кампания против гриппа близится к завершению – в области сейчас привито 92,25% от плана. 

На заседание оперштаба был вынесен вопрос о возможности ослабить ограничения по работе заведений общепита в ночное время, однако пока региональный Роспотребнадзор высказался против отмены этой меры. 

«Озвученные сегодня на оперштабе данные позволяют нам рассчитывать на дальнейшее улучшение эпидемиологической обстановки. Однако не хотел бы, чтобы эти данные действовали успокаивающе. Мы все знаем по опыту, как быстро картина может меняться. Поэтому работа, направленная на снижение риска распространения коронавирусной инфекции, должна по-прежнему оставаться в центре нашего внимания», — подытожил Александр Фетисов, обращаясь к участникам заседания.

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