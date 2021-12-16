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"Омикрон" вызывает два неожиданных симптома

16 декабря 2021 10:19
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"Омикрон" вызывает два неожиданных симптома

Об этом заявил доктор Райан Ноах, исполнительный директор крупнейшего частного страховщика здоровья в ЮАР. По его словам, пациенты жалуются на боли в пояснице и першение в горле.

При этом с "омикроном" попадают в больницы на 23 процента реже, чем с "дельта"-штаммом. К таким выводам эксперты пришли после анализа примерно 78 тысяч случаев "омикрона", передает РИА Новости, ссылаясь на The Telegraph.
Отмечается, что чаще всего "омикрон"-заболевание протекает в легкой форме, однако это не означает, что новый штамм менее опасен, чем предыдущие.

Теги: Коронавирус

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