"Омикрон" вызывает два неожиданных симптома

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Об этом заявил доктор Райан Ноах, исполнительный директор крупнейшего частного страховщика здоровья в ЮАР. По его словам, пациенты жалуются на боли в пояснице и першение в горле.

При этом с "омикроном" попадают в больницы на 23 процента реже, чем с "дельта"-штаммом. К таким выводам эксперты пришли после анализа примерно 78 тысяч случаев "омикрона", передает РИА Новости, ссылаясь на The Telegraph.

Отмечается, что чаще всего "омикрон"-заболевание протекает в легкой форме, однако это не означает, что новый штамм менее опасен, чем предыдущие.