Один заболевший COVID россиянин заразил 1,5 тысячи человек

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Один человек в России, заболевший новым штаммом коронавирусной инфекции, заразил сразу полторы тысячи человек. Об этом заявил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

«В России случай суперсидинга или суперраспространения (superseeding) максимально зафиксированный есть. Когда один человек заразил сразу 1 500 человек», — рассказал Семенов ТАСС.

По его словам, один пациент с коронавирусной инфекцией при инфицировании стандартным вариантом коронавируса заражает от двух до трех человек, при новом штамме «Дельта» — от пяти до шести человек, уточняет «Национальная служба новостей».