Новый штамм коронавируса назвали греческой буквой Омикрон

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Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса, выявленный в Южной Африке, греческой буквой Омикрон. Об этом говорится в заявлении ВОЗ. Специалисты отметили наличие в этом штамме большого количества мутаций, вызывающих озабоченность. В ВОЗ указали, что нынешние ПЦР тесты позволяют обнаруживать новый вариант коронавируса.

Впервые штамм выявили в ЮАР. Кроме того, новый штамм ковида обнаружен в Ботсване, Израиле, а также у туриста, который прибыл в Гонконг из Южной Африки. Бельгия стала первой страной Европы, где сегодня выявлен первый случай заражения этим штаммом – у пациентки, прибывшей из Египта. В настоящее время эксперты по всему миру собирают информацию о новом штамме. В частности, их задача – определить, насколько от него защищают применяемые вакцины.

Специалисты опасаются, что новый вариант может быть заразнее и более устойчив к вакцинам. Ряд стран ЕС запретил въезд из государств, где распространяется новый штамм. В России пока он не выявлен, однако существует вероятность завоза в страну. В связи с этим оперативный штаб с 28 ноября ограничивает въезд граждан из ряда африканских стран, включая ЮАР, а также из Гонконга. Роспотребнадзору поручено организовать экспресс-тестирование россиян, возвращающихся из этих государств, а также из Великобритании, Израиля и Китая, передает Радио Маяк.