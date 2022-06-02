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Новый рост заболеваемости коронавирусом возможен летом

2 июня 2022 11:27
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Новый рост заболеваемости коронавирусом возможен летом

Новый рост заболеваемости коронавирусом возможен летом, он может быть связан с появлением новых вариантов вируса, в том числе мутаций "омикрон"-штамма. Такой возможности не исключил представитель Роспотребнадзора Камиль Хафизов. По его словам, люди, переболевшие ранними версиями "омикрона", все еще могут заражаться более поздними субвариантами.

Также эксперт отметил, что основные меры для снижения последствий пандемии, прежде всего – вакцинация, по-прежнему являются эффективными средствами борьбы, передает Радио Маяк.

Теги: Коронавирус

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