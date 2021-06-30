133

"Новые штаммы коронавируса могут "ускользать" от выработанного при болезни иммунитета, уже переболевшие могут заразиться вновь", заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по борьбе с коронавирусом. По её информации, "устойчивый иммунный ответ к коронавирусу у переболевших сохраняется в среднем 6 месяцев с постепенным угасанием к 9-12-му месяцу".



"Максимальный рост заболеваемости коронавирусом в последние недели отмечается среди россиян в возрасте от 18 до 49 лет", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, "превышение показателей зарегистрировано в 18 регионах".

Попова также сообщила, что в России обнаружен вариант штамма "дельта плюс", заболевшая женщина перенесла его в легкой форме, передает Радио Маяк.