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Новые штаммы коронавируса могут "ускользать" от выработанного при болезни иммунитета

30 июня 2021 09:12
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Новые штаммы коронавируса могут "ускользать" от выработанного при болезни иммунитета

"Новые штаммы коронавируса могут "ускользать" от выработанного при болезни иммунитета, уже переболевшие могут заразиться вновь", заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по борьбе с коронавирусом. По её информации, "устойчивый иммунный ответ к коронавирусу у переболевших сохраняется в среднем 6 месяцев с постепенным угасанием к 9-12-му месяцу".

"Максимальный рост заболеваемости коронавирусом в последние недели отмечается среди россиян в возрасте от 18 до 49 лет", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, "превышение показателей зарегистрировано в 18 регионах".

Попова также сообщила, что в России обнаружен вариант штамма "дельта плюс", заболевшая женщина перенесла его в легкой форме, передает Радио Маяк.

Теги: коронавирус Татьяна Голикова штаммы

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