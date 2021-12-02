Новые сертификаты о перенесенном коронавирусе в России теперь оформляют на год

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Новые сертификаты о перенесенном коронавирусе в России оформляют на год. Об этом сообщил РБК помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.



«Все новые сертификаты оформляются на этот срок. Для сертификатов о перенесенном заболевании, оформленных ранее, сейчас идет продление срока действия также до 12 месяцев со дня выздоровления», — сказал Кузнецов. Он уточнил, что эта техническая процедура завершится в ближайшее время, а все необходимые решения приняты.



26 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что срок действия сертификатов, которые подтверждают факт перенесенного заболевания COVID-19, автоматически продлят до одного года. Это касается всех, кто перенес заболевание в течение последних 12 месяцев. «Поэтому один год с момента выздоровления», — сказал он.



До этого QR-код, который появляется на едином портале госуслуг вместе с сертификатом, действовал для тех, кто переболел коронавирусом, только шесть месяцев. При этом сертификат о вакцинации действует год.

Фото: Евгений Синицын / XinHua / Global Look Press/РБК

