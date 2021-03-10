Николай Ренц: "Вакцина безопасна и, безусловно, эффективна"

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Руководитель информационного центра оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции Николай Ренц прокомментировал вакцинацию от коронавируса.

Медик отметил, что чем больше людей будет привито к середине апреля (а именно в это время ожидают третью волну заболеваемости), тем меньше вероятности заразиться и способствовать распространению инфекции.

Он сообщил также, что сейчас по медучреждениям развозят препарат "ГамКовидВак". В регион поступила очередная партия вакцины - больше 33 тысячи доз. В Самарской области работают 144 стационарных прививочных пункта и две передвижные лаборатории. Врач особо отметил, что прививка не влияет на генетику человека.

- Все разговоры о том, что прививка опасна и влияет на наследственность, может изменить генетический код человека и встраиваться в хромосомы, не имеют под собой оснований, - пояснил Николай Ренц. - Из более чем 100 тысяч привитых в Самарской области ни одной сколько-нибудь серьезной реакции на прививку не было. Никому не потребовалась медицинская помощь. В нашей больнице из всех привитых, а это сотни человек, мне известно только о двух случаях, когда у человека после прививки наблюдалась в течение суток температура около 38 градусов. Но при этом не было аллергических реакций, отклонений в функционировании нервной системы.

Фото: скриншот с видео