Ни один российский спортсмен не заразился коронавирусом на Олимпиаде в Токио

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Ни один российский спортсмен в Олимпийской деревне не заразился коронавирусом в период проведения Олимпиады в Токио. Об этом ТАСС заявил главный врач российской команды на Играх Андрей Жолинский.

"Важно, что в этих 0,02% [спортсменов, заболевших на Олимпиаде] не оказалось наших спортсменов, которые были в Олимпийской деревне. Это комплекс мероприятий, проведенный еще задолго до Олимпийских игр", - сказал Жолинский.

Всего из-за коронавируса не приняли участие в Играх двое российских спортсменов - каратистка Анна Чернышева и пловец Илья Бородин. Бородин не вылетел в Токио в связи с положительным результатом теста, который был сдан в преддверии Игр. Чернышева сдала тест, давший положительный результат, сразу по прилете в Токио в аэропорту.