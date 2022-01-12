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Невакцинированные и пожилые люди подвержены наибольшему риску при заражении омикрон-штаммом. Об этом сообщили директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан и эксперт организации Мария ван Керкхове.

Она добавила, что пожилые и люди с сопутствующими болезнями также подвержены повышенному риску смерти при заражении новым штаммом.

Ван Керкхове отметила, что не стоит расценивать заболевание, вызванное "омикроном" как мягкое, поскольку число госпитализаций из-за этой инфекции остается значительным.

Накануне в ВОЗ заявили, что в ближайшие шесть-восемь недель новым вариантом ковида будет заражено более 50% населения Европы, пердает Радио Маяк.