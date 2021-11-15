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Негативных последствий от неоднократной ревакцинации от коронавирусной инфекции выявлено не было

15 ноября 2021 12:36
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Негативных последствий от неоднократной ревакцинации от коронавирусной инфекции выявлено не было

Негативных последствий от неоднократной ревакцинации от коронавирусной инфекции выявлено не было, защитный уровень иммунитета сохраняется. Об этом ТАСС сообщил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, были случаи неоднократной ревакцинации, и учёные наблюдали за титром антител таких людей.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что коллективный иммунитет в России, для того, чтобы переломить ситуацию с COVID-19, желательно довести до уровня в 90-95%. Однако ближайшая цель – около 80%. Чтобы достичь её, необходимо привить еще 22 млн человек и ревакцинировать 9 млн.

Теги: Вакцинация Коронавирус

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