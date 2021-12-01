Названы симптомы заражения новым штаммом "омикрон"

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У заразившихся омикрон-штаммом коронавируса отмечены симптомы гриппа, сухой кашель, лихорадка, ночная потливость и ломота в теле, рассказал Bloomberg врач из Южно-Африканской Республики Унбен Пиллэй.

При этом он отметил, что заболевание пока что проявляется в легкой форме, поэтому давать точные утверждения пока не имеет смысла.

Ранее сообщалось, что число госпитализированных детей в эпицентре распространения «омикрона» в ЮАР выросло до 10%, это больше, чем на ранних этапах пандемии, передает Радио Маяк.