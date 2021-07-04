Названы симптомы индийского штамма коронавируса

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Индийский штамм коронавируса может проявляться в виде болей в желудке и диареи, рассказал пульмонолог Алексей Никишенков в разговоре с ТАСС.

Специалист пояснил, что, как правило, врачи не знают, какой штамм перед ними, потому что «в рутинной практике не проводится исследование на подвид коронавируса».

«Но могу отметить, что в последнее время, после того как стал распространяться штамм «Дельта», коронавирусные пациенты всё чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта — диарею, боли в животе», — рассказал Никишенков.

Он добавил, что эти симптомы наблюдаются на фоне прежних — кашля, слабости, миалгии (боли в мышцах).

Ранее, 27 июня, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что об индийском штамме коронавируса «Дельта» известно лишь то, что он более заразен, чем оригинал, однако говорить о его уровне опасности пока сложно, пишут "Известия".

Фото: Pixabay.com