Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области

2 августа в регионе подтверждено 466 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 183 в г. Самара
- 86 в г. Тольятти
- 32 в г. Новокуйбышевск
- 20 в г. Кинель
- 18 в г. Сызрань
- 16 в г. Октябрьск
- 13 в Волжском районе
- 9 в г. Отрадный
- 8 в Красноярском районе
- 8 в г. Чапаевск
- 7 в Ставропольском районе
- 6 в Кошкинском районе
- 5 в Богатовском районе
- 5 в г. Похвистнево
- 4 в г. Жигулевск
- 4 в Клявлинском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в Исаклинском районе
- 3 в Камышлинском районе
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в Похвистневском районе
- 3 в Сергиевском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Челно-Вершинском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 2 в Борском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Сызранском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Безенчукском районе
-1 в Большечерниговском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Шигонском районе
438 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 28 выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических
проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 77239 случаев коронавируса.
Скончались 2670 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 73, 82 лет, женщины 85, 94 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 47 лет;
мужчина 81 года, женщина 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщины 64, 65, 70, 74 лет, мужчина 86 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 90 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
женщина 58 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 83,62, по стране - 109,68.
Коэффициент летальности в области - 3,46, в стране - 2,54.