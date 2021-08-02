Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области

183

2 августа в регионе подтверждено 466 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 183 в г. Самара

- 86 в г. Тольятти

- 32 в г. Новокуйбышевск

- 20 в г. Кинель

- 18 в г. Сызрань

- 16 в г. Октябрьск

- 13 в Волжском районе

- 9 в г. Отрадный

- 8 в Красноярском районе

- 8 в г. Чапаевск

- 7 в Ставропольском районе

- 6 в Кошкинском районе

- 5 в Богатовском районе

- 5 в г. Похвистнево

- 4 в г. Жигулевск

- 4 в Клявлинском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в Исаклинском районе

- 3 в Камышлинском районе

- 3 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в Похвистневском районе

- 3 в Сергиевском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Челно-Вершинском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 2 в Борском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Сызранском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Безенчукском районе

-1 в Большечерниговском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Шигонском районе

438 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 28 выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических

проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 77239 случаев коронавируса.



Скончались 2670 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 73, 82 лет, женщины 85, 94 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 47 лет;

мужчина 81 года, женщина 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщины 64, 65, 70, 74 лет, мужчина 86 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 90 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;

женщина 58 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;

​​​​​​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 83,62, по стране - 109,68.

​​Коэффициент летальности в области - 3,46, в стране - 2,54.