Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса

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У пациента, который планирует сделать прививку от нового коронавируса, не должно быть проявлений ОРВИ и обострений хронических болезней, рассказал инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина» Евгений Тимаков в комментарии РБК.

«У человека не должно быть никаких проявлений ОРВИ: насморка, кашля, температуры, недомогания. Также в течение месяца до вакцинации не должно быть обострений хронических заболеваний», — отметил он.

Медик также обратил внимание на то, что три дня до и после вакцинации следует воздержаться от большого количества алкоголя, фастфуда и тяжелой пищи. Пациенты, же страдающие от аллергических реакций, должны накануне прививки и на следующий день принять антигистаминные препараты.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что на портале госуслуг заработал сервис, через который россияне могут получить паспорт вакцинированного от нового коронавируса.

В России с начала декабря уже запущена вакцинация групп риска, в которые входят врачи, учителя, военные, полиция и соцработники. В Москве получить прививку также могут работники торговли, сферы услуг, работники промышленности, транспорта, культуры и журналисты. Открыта запись на вакцинацию студентам столичных вузов и колледжей.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. На конец декабря произведено более 2 млн доз препарата, в гражданский оборот в ближайшее время поступает 1 млн доз. Ученые центра планируют запустить «лайт-версию» вакцины.

Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18−60 лет и группе участников старше 60 лет. В середине декабря в России началась вакцинация групп риска от коронавируса, пишут Ведомости.

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