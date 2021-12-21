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Названы характерные симптомы омикрон-штамма коронавируса

21 декабря 2021 10:44
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Названы характерные симптомы омикрон-штамма коронавируса

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал характерные симптомы омикрон-штамма коронавируса, передает РИА новости. По его словам, это выраженная головная боль и внезапно наступающая слабость, а также упадок сил.

Специалист добавил, что для всех вариантов ковида описано свыше 70 симптомов. Они повторяются у разных штаммов, но некоторые симптомы более выражены у определенных вариантов вируса.

У уханьского штамма, напомнил медик, визитной карточкой была потеря обоняния, но при этом уже у дельта-варианта такой симптом встречался гораздо реже.

Болибок также привел слова коллег из стран с большим количеством случаев заражения омикрон-штаммом, которые утверждают, что при этой вариации коронавируса потеря обоняния "встречается очень редко".

Теги: Коронавирус

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