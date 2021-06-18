На набережной в Самаре будет работать мобильный пункт вакцинации

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В Самаре в дни проведения «ВолгаФест-2021» на 2-й очереди набережной (у бассейна ЦСКА) 18, 19, 20 июня с 12.00 до 20.00 будет работать мобильный пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции.



Пройти вакцинацию от COVID-19 может любой житель области старше

18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Перед вакцинацией жителей проконсультирует врач-терапевт. Если нет противопоказаний, то сделает прививку первым компонентом вакцины. После — предоставит памятку и назначит дату повторной вакцинации.

Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.