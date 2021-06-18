Я нашел ошибку
Главные новости:
Минобороны создаст российские смартфоны и цифровую экосистему для военных
Минобороны создаст российские смартфоны и цифровую экосистему для военных
Сейчас covid-19 чаще заболевают люди от 20 до 49 лет
Сейчас covid-19 чаще заболевают люди от 20 до 49 лет
Самарцам дали советы по питанию в жару
Самарцам дали советы по питанию в жару
В Самарской области специалисты аппарата УПЧ провели целевой прием по социальным вопросам
В Самарской области специалисты аппарата УПЧ провели целевой прием по социальным вопросам
В Самаре проведут капитальный ремонт центральной городской библиотеки имени Н. К. Крупской
В Самаре проведут капитальный ремонт центральной городской библиотеки имени Н. К. Крупской
В Самаре ограничат скорость передвижения электросамокатов
В Самаре ограничат скорость передвижения электросамокатов
В Самарской области на Волге в беду попала лодка с подростками
В Самарской области на Волге в беду попала лодка с подростками
В Самарской области с 1 июля 2021 года вырастут тарифы на газ, электричество и воду
В Самарской области с 1 июля 2021 года вырастут тарифы на газ, электричество и воду
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.5
0.47
EUR 86.7
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарском стадионе "Салют" состоялись первые региональные официальные соревнования
«Гонка Героев» пройдет 19 июня в Самаре
В Самаре прошел региональный этап молодежного чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

На набережной в Самаре будет работать мобильный пункт вакцинации

18 июня 2021 12:08
22
На набережной в Самаре будет работать мобильный пункт вакцинации

В Самаре в дни проведения «ВолгаФест-2021» на 2-й очереди набережной (у бассейна ЦСКА) 18, 19, 20 июня с 12.00 до 20.00 будет работать мобильный пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции.
 
Пройти вакцинацию от COVID-19 может любой житель области старше
18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Перед вакцинацией жителей проконсультирует врач-терапевт. Если нет противопоказаний, то сделает прививку первым компонентом вакцины. После — предоставит памятку и назначит дату повторной вакцинации.

Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.

Теги: В центре внимания вакцинация коронавирус мобильный пункт прививка

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
12 июня в Самаре на площади Куйбышева можно привиться от коронавируса
11 июня 2021, 13:34
12 июня в Самаре на площади Куйбышева можно привиться от коронавируса
Каждый житель и гость праздничных мероприятий сможет пройти не только вакцинацию от COVID-19, но и 1 этап диспансеризации. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1091
Сегодня, 4 июня, возле торгового центра METRO в Самаре можно привиться от коронавируса
04 июня 2021, 13:55
Сегодня, 4 июня, возле торгового центра METRO в Самаре можно привиться от коронавируса
Также продолжают работать мобильные прививочные пункты возле торговых центров "Мега", "Космопорт", "Амбар". Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1172
В Самарском регионе продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции
02 мая 2021, 13:25
В Самарском регионе продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции
Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1207
В центре внимания
На набережной в Самаре будет работать мобильный пункт вакцинации
18 июня 2021  12:08
На набережной в Самаре будет работать мобильный пункт вакцинации
5
Игорь Комаров: В Самарской области мы видим высокие по сравнению с другими регионами показатели
18 июня 2021  09:35
Игорь Комаров: в Самарской области мы видим высокие по сравнению с другими регионами показатели
332
Важность информационной работы отмечает и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
17 июня 2021  17:15
На Федеральном форуме «Производительность 360» Самарская область получила награду за высокие результаты по освещению нацпроекта
1343
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и Полпред Президента страны в ПФО Игорь Комаров второй день работают на территории Самарской области.
17 июня 2021  15:09
Вместе с губернатором Николай Патрушев и Игорь Комаров ознакомились с работой РКЦ «Прогресс» и «ОДК-Кузнецов»
764
Анатолий Баранников ушел с поста главного архитектора Самарской области
17 июня 2021  10:54
Анатолий Баранников ушел с поста главного архитектора Самарской области
419
Весь список