На 22 марта в Самарском регионе подтверждено 203 новых случая коронавируса

68

Как сообщает оперштаб, на 22 марта в регионе подтверждено 203 случая новой коронавирусной инфекции:



- 60 в г. Самара

- 60 в г. Тольятти

- 17 в г. Сызрань

- 13 в г. Новокуйбышевск

- 10 в Красноярском районе

- 10 в Челно-Вершинском районе

- 9 в Волжском районе

- 6 в г. Чапаевск

- 4 в Большеглушицком районе

- 4 в Клявлинском районе

- 4 в Шенталинском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в Сызранском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Пестравском районе

176 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 27 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 53939 случаев коронавируса.



Скончались 1016 человек (нарастающим итогом).

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 31,81, по стране - 65,34.

Коэффициент летальности в области - 1,88, в стране - 2,14.