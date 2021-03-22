На 22 марта в Самарском регионе подтверждено 203 новых случая коронавируса

Как сообщает оперштаб, на 22 марта в регионе подтверждено 203 случая новой коронавирусной инфекции:
- 60 в г. Самара
- 60 в г. Тольятти
- 17 в г. Сызрань
- 13 в г. Новокуйбышевск
- 10 в Красноярском районе
- 10 в Челно-Вершинском районе
- 9 в Волжском районе
- 6 в г. Чапаевск
- 4 в Большеглушицком районе
- 4 в Клявлинском районе
- 4 в Шенталинском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в Сызранском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Пестравском районе
176 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 27 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 53939 случаев коронавируса.
Скончались 1016 человек (нарастающим итогом).
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 31,81, по стране - 65,34.
Коэффициент летальности в области - 1,88, в стране - 2,14.
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