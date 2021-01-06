Мясников рассказал об уникальном шансе россиян в борьбе с COVID-19

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Природный "морозоустойчивый" характер россиян является уникальным шансом в борьбе с массированной атакой коронавируса, заявил в своем telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников, передает РИА Новости.

Специалист призвал воспринимать COVID-19 как природное явление и не демонизировать его.

По его словам, сейчас не время для споров, а единственным реальным выходом из сложившейся эпидемиологической ситуации является вакцинация.

Мясников также порассуждал о происхождении коронавируса, согласившись с позицией Пекина, который отрицает происхождение коронавируса на его территории. Врач отметил, что теория возникновения вируса в Ухане является отвлекающим маневром, поскольку в самом начале пандемии в различных регионах мира люди начали болеть синхронно.

"Понимаете: нам подсовывают теорию "единой вспышки", а на самом деле мы ровно ничего не знаем", — заключил Мясников.

Фото: РИА Новости / Владимир Песня