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Мутации коронавируса не закончатся ни на омикрон-штамме, ни на другом варианте вируса, поскольку это – естественный процесс эволюции. Такое мнение высказал ТАСС замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, никто не может исключить появление нового штамма.

По данным надзорного ведомства, за 15 неделю 2022 года доля омикрон-штамма среди выявляемых случаев коронавируса в России выросла до 97,5%. При этом доля дельта-штамма сократилась до половины процента.

Ранее представитель Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщал, что более 90% от всех выявляемых случаев заражения коронавирусом приходится на подвид омикрон-штамма ВА.2 или "стелс-омикрон". При этом случаев заражения сублиниями омикрона Ва.4 и Ва.5 в России не обнаружено.