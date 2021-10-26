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Мурашко отметил снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом

26 октября 2021 15:57
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Если ранее цифра прироста составляла до 16% в неделю, то в последнюю неделю находится в пределах 10-10,5%.

Темпы прироста заболеваемости коронавирусом несколько снизились благодаря принятым мерам в ряде субъектов. Об этом 26 октября на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией заявил глава Минздрав РФ Михаил Мурашко, передают "Известия".

Если ранее цифра прироста составляла до 16% в неделю, то в последнюю неделю находится в пределах 10-10,5%. Как добавил министр, в ряде регионов надо вводить более интенсивные ограничительные меры. Кроме того, в них надо увеличивать коечный фонд.

«Это такие субъекты, как Удмуртская республика, Смоленская область, Чукотский автономный округ, Ульяновская область, Саратовская область, Республика Марий Эл, Омская область, Рязанская область, Приморский край, Республика Адыгея, Владимирская область, Чувашская республика, Самарская область. Поэтому действия регионов, как вы уже отметили, по поручению президента по введению ограничительных мероприятий, является крайне важным», — добавил Мурашко.

 

Фото:   скриншот видео/"Известия"

 

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