Мурашко: опасно заниматься самолечением антибиотиками при коронавирусе

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Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал не назначать самостоятельно лечение антибактериальными препаратами при коронавирусе, особенно детям, передает РИА Новости.

"Ни в коем случае не нужно начинать лечение, самостоятельно принимая тот или иной антибактериальный препарат, в том числе, назначая самостоятельно его ребенку", - сказал он на брифинге.

Министр подчеркнул, что эта терапия абсолютно не принесет никакого положительного эффекта, а лишь наоборот, в случае возникновения осложнений сократит возможность выбора для лечащего врача.

"Поэтому прошу вас, избегайте самостоятельного раннего начала приема антибиотиков. Это должен сделать специалист", - сказал Мурашко.

Он также отметил, что в случае, если в семье заболел ребенок, он требует дополнительного ухода, и ухаживающий за ним родитель должен "перейти на режим больничного листа, для того чтобы минимизировать риски для своих коллег на рабочем месте".

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