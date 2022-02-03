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Мир, возможно, будет жить в пандемии коронавируса еще три года

3 февраля 2022 09:36
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Мир, возможно, будет жить в пандемии коронавируса еще три года.

Такое мнение высказал РИА Новости директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов. По его словам, имеется большое количество региональных особенностей, но, если говорить про общий многолетний тренд, то надо готовиться к тому, что 2022 год пройдёт еще в условиях пандемии, как и 2023 год и, возможно, 2024 год.

Однако всё будет во многом определяться тем, как быстро будет подрастать уровень коллективного иммунитета, и будет ли он поспевать за вариабельностью вируса, отметил Щелканов. Он также считает, что нынешний пик заболеваемости COVID-19 пойдёт на спад в конце февраля.

Теги: Коронавирус

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