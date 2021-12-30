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Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса – "КОВИД-глобулин"

30 декабря 2021 13:58
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Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса – "КОВИД-глобулин"

Минздрав зарегистрировал на постоянной основе препарат специфического иммуноглобулина для лечения коронавируса – "КОВИД-глобулин". Он создан на основе плазмы крови переболевших, сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех". Там подчеркнули, что в ходе клинических испытаний разработка подтвердила эффективность, безопасность и способность нейтрализовывать COVID-19.

В 70% случаев применение препарата предотвращало возникновение у пациентов осложнений заболевания в виде цитокинового шторма, почечной недостаточности, тромбоэмболических осложнений, развитие острого респираторного дистресс-синдрома и увеличения степени поражения легких.

В целом оно снижало риск перехода болезни в более тяжелую форму у семи из 10 пациентов, отметили в "Ростехе".

Наибольшую эффективность "КОВИД-глобулин" показал при использовании на ранних стадиях заболевания.

По ускоренной процедуре препарат был зарегистрирован Минздравом 31 марта, передает Радио Маяк.

Теги: Коронавирус

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