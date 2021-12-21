Минздрав утвердил национальный календарь прививок, где впервые фигурирует вакцинация от коронавируса

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Минздрав утвердил национальный календарь прививок, в нем впервые фигурирует вакцинация от коронавируса. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что к приоритету первого уровня для обязательной прививки от ковида относятся россияне старше 60 лет, медработники, занятые в сферах соцобслуживания и образования, граждане с хроническими заболеваниями, а также те, кто живет в городах-миллионниках, передает Радио Маяк.

В календаре также имеется информация о вакцинации подростков. Так, прививки детям от 12 до 17 лет против коронавируса делаются добровольно по письменному заявлению одного из родителей (или другого законного представителя)», – говорится в приложении к документу.