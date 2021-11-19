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Минздрав сократил срок действия QR-кода для привитых, заразившихся COVID-19

19 ноября 2021 09:28
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Минздрав сократил срок действия QR-кода для привитых, заразившихся COVID-19

Минздрав утвердил новую форму сертификата о вакцинации от коронавируса. После вакцинации QR-код действует год, после перенесенного COVID-19 — полгода. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

В случае, если человек после прививки заразился коронавирусом, то будет учитываться «наиболее поздняя дата наступления события», то есть срок действия QR-кода сократится с одного года до шести месяцев.

C 8 ноября в России действуют новые сертификаты о вакцинации. Документ формируется на русском и английском языках в течение трех календарных дней после внесения в информационный ресурс сведений о завершении. С 16 ноября в МФЦ также можно будет получить бумажный сертификат о вакцинации, пишет НТВ.

Теги: Вакцинация Коронавирус

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