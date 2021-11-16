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Минздрав ограничил срок действия QR-кода для тех, кто заразился после вакцинации
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Минздрав ограничил срок действия QR-кода для тех, кто заразился после вакцинации

16 ноября 2021 21:22
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Он составляет шесть месяцев.

QR-код вакцинированного в справке о вакцинации от коронавируса в случае его заражения будет заменен на QR-код переболевшего, срок годности которого составляет шесть месяцев, передает ТАСС.

"В левом верхнем углу отображается QR-код и указывается номер медицинского сертификата. QR-код содержит информацию о завершении, в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции, или факте перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода", - говорится в приказе Минздрава РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Приказ Минздрава утверждает форму справки о вакцинации против коронавируса нового типа или наличии медицинских противопоказаний к прививкам. Медицинский сертификат о вакцинации формируется на русском и английском языках не позднее трех календарных дней после дня внесения в информационный ресурс сведений о завершении.

 

Фото:    Максим Киселев/ТАСС

Теги: Вакцинация

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