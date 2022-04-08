Я нашел ошибку
Главные новости:
Поддержка IT специалистов в приоритете Самарской области
Поддержка IT специалистов - в приоритете Самарской области
Врач дала советы аллергикам перед сезоном цветения: особое питание, смена одежды каждый день и закрытые окна
Врач дала советы аллергикам перед сезоном цветения: особое питание, смена одежды каждый день и закрытые окна
13 апреля Уполномоченный по правам человека проведен целевой прием граждан по вопросам оказания содействия в трудоустройстве
13 апреля Уполномоченный по правам человека проведен целевой прием граждан по вопросам оказания содействия в трудоустройстве
Booking оплатила штраф в 1,3 млрд рублей
Booking оплатила штраф в 1,3 млрд рублей
В Чапаевске водитель сбил женщину, которая шла по зебре
В Чапаевске водитель сбил женщину, которая шла по зебре
Большинство самарцев на пенсии планируют работать
Большинство самарцев на пенсии планируют работать
Судебные приставы спасли жительницу Новокуйбышевска от обрушения потолка
Судебные приставы спасли жительницу Новокуйбышевска от обрушения потолка
Меньше всего подхватить ковид боятся не болевшие им антипрививочники
Меньше всего подхватить ковид боятся не болевшие им антипрививочники
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.25
-7.1
EUR 83.29
-8.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники Госавтоинспекции региона провели мероприятия по дорожной безопасности с детьми
Солисты Хора Турецкого посетили ретро-почту в Самаре 
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Меньше всего подхватить ковид боятся не болевшие им антипрививочники

8 апреля 2022 10:14
103
Меньше всего подхватить ковид боятся не болевшие им антипрививочники

Чаще всего заражения коронавирусом боятся те, кто уже болел им и привился, реже всего — не болевшие и не вакцинированные.

Только 6% россиян очень боятся заболеть коронавирусом. В комментариях они напоминают, что инфекция, несмотря на отмену масок и снятие ограничений, по-прежнему существует и может привести к серьезным осложнениям. Еще 37% лишь немного опасаются заражения, объясняя это относительной легкостью течения штамма «омикрон». Совсем не боятся ковида 57% опрошенных: «Уже болела»; «Теперь это просто ОРВИ»; «Сейчас и без коронавируса страшно».

Тех, кто в той или иной степени боится заражения, больше среди уже переболевших и вакцинированных (всего 48%), а тех, кого COVID-19 совершенно не пугает, — среди не болевших и не привитых (70%).

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 396
  • Время проведения: 5—7 апреля 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: Коронавирус Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Большинство жителей Самары не испытывают страха по поводу новой волны коронавируса
04 апреля 2022, 10:12
Большинство жителей Самары не испытывают страха по поводу новой волны коронавируса
Мужчины в России об отсутствии страха говорили чаще женщин (75 и 64% соответственно). Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
659
Большинство родителей не собирается делать прививки от ковида своим детям-подросткам
25 марта 2022, 10:47
Большинство родителей не собирается делать прививки от ковида своим детям-подросткам
Прививку от коронавируса своим детям уже сделали 5% родителей. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1159
7 из 10 жителей Самары поддерживают отмену масочного режима
18 марта 2022, 09:54
7 из 10 жителей Самары поддерживают отмену масочного режима
При этом только 19% горожан отметили, что будут продолжать носить медицинскую маску в общественных местах после отмены масочного режима в регионе. Общество
800
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самаре по ул. Молодогвардейской будет временно ограничено движение транспорта
8 апреля 2022  11:13
В Самаре по ул. Молодогвардейской будет временно ограничено движение транспорта
3
13 апреля Уполномоченный по правам человека проведен целевой прием граждан по вопросам оказания содействия в трудоустройстве
8 апреля 2022  10:52
13 апреля Уполномоченный по правам человека проведен целевой прием граждан по вопросам оказания содействия в трудоустройстве
76
Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Областного родительского собрания
8 апреля 2022  09:55
Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Областного родительского собрания
161
в Самаре подрядные организации приступили к гарантийному ремонту объектов улично-дорожной сети
7 апреля 2022  09:53
В Самаре подрядные организации приступили к гарантийному ремонту объектов улично-дорожной сети
794
Дмитрий Азаров поздравил победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив
6 апреля 2022  11:34
Дмитрий Азаров поздравил победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив
587
Весь список