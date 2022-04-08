Меньше всего подхватить ковид боятся не болевшие им антипрививочники

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Чаще всего заражения коронавирусом боятся те, кто уже болел им и привился, реже всего — не болевшие и не вакцинированные.



Только 6% россиян очень боятся заболеть коронавирусом. В комментариях они напоминают, что инфекция, несмотря на отмену масок и снятие ограничений, по-прежнему существует и может привести к серьезным осложнениям. Еще 37% лишь немного опасаются заражения, объясняя это относительной легкостью течения штамма «омикрон». Совсем не боятся ковида 57% опрошенных: «Уже болела»; «Теперь это просто ОРВИ»; «Сейчас и без коронавируса страшно».



Тех, кто в той или иной степени боится заражения, больше среди уже переболевших и вакцинированных (всего 48%), а тех, кого COVID-19 совершенно не пугает, — среди не болевших и не привитых (70%).



В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.