Медучреждения работают на пределе: главврач тольяттинской больницы рассказал о ситуации в "красной зоне"

204

Главный врач тольяттинской городской больницы № 4 Сергей Тетюшкин рассказал о том, как обстоят дела в "красной зоне", каковы мощности развёрнутого ковид-госпиталя и сколько привитых пациентов поступают на лечение.

Обстановка с коронавирусом в Самарской области по-прежнему сложная. По словам Сергея Тетюшкина, медучреждения работают на пределе возможностей, в том числе и ковид-госпиталь на базе Тольяттинской городской больницы №4.

- С каждым днём к нам поступает всё больше и больше пациентов. Загруженность госпиталя превышает 100%, потому что мы стараемся оказать помощь всем. Наш госпиталь рассчитан на 350 человек. За счёт внутренних резервов мы принимаем дополнительно до 30 больных. Увеличилось количество тяжёлых пациентов, и в реанимации пустых коек не бывает.

Врач отметил, что пару дней назад в госпиталь поступило 40 пациентов, из которых только трое вакцинированы. И, по наблюдениям, от вакцинации напрямую зависит течение болезни. Многие в реанимации жалеют о том, что сомневались и не сделали прививку.

- Даже если вакцинированные поступают в больницы, то их немного, их лечение проходит легче, они выписываются раньше, без осложнений. А пациенты, которые прошли через тяжелое течение заболевания, меняются на всю жизнь. Когда ощутил нехватку воздуха, не можешь дышать, когда наступает реальный страх смерти, ты понимаешь, что вакцина была единственным шансом избежать заболевания.

По мнению Тетюшкина, вакцинация позволит защитить не только самого человека, но и его близких, сообщает Сова.инфо.

Фото: скриншот с видео