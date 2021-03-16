Медработники мобильных бригад Самарской области более 200 000 тысяч раз выезжали на дом к пациентам

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Одним из важных шагов для повышения доступности медицинской помощи в период особой эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции в Самарской области стало создание при поликлиниках 131 мобильной медицинской бригады. Они появились осенью 2020 года по поручению главы региона Дмитрия Азарова. Их главная задача - оказание медицинской помощи на дому пациентам с COVID-19 и подозрением на это заболевание.

За это время медработники мобильных бригад более 200 000 тысяч раз выезжали на дом к пациентам для оказания им своевременной помощи. Так, в Самарской городской поликлинике №1 Промышленного района сейчас работают две такие инфекционные бригады.

«Это врачебно-фельдшерские бригады, которые занимаются наблюдением за пациентами, находящимися на амбулаторном лечении, - поясняет главный врач Самарской городской поликлиники №1 Промышленного района Василий Милованов. - Существуют четкие критерии, по которым врач определяет, нуждается ли пациент в госпитализации в круглосуточный стационар. Если заболевший может лечиться на дому, к нему выезжает мобильная бригада. На сегодняшний день у нас на амбулаторном лечении находится 136 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, они обслуживаются силами двух бригад, которые работают ежедневно по 12 часов с 8 утра до 20 часов вечера. Обслуживание пациентов в данном случае подразумевает выезд на дом, осмотр пациента, назначение лечения и контроль за состоянием пациента. В зависимости от состояния пациента помимо выезда на дом может быть организована телемедицинская консультация пациента, обзвон по телефону. Но в любом случае все пациенты находятся под постоянным наблюдением».

Рабочий день мобильной бригады начинается с подготовки к выезду. Сотрудники складывают в специальные сумки необходимую аппаратуру, медикаменты, облачаются в защитные костюмы.

С первого дня создания бригады в ней работает опытный фельдшер Салима Сатвалдыева. «Выезжаем к больным по вызовам и смотрим по ситуации: если человек может лечиться дома, открываем стационар на дому, - рассказывает Салима Муратовна. – Берем анализы, каждый день наблюдаем пациента. Мы всегда объясняем, что мы пациентов не бросаем на произвол судьбы, лечим, наблюдаем, постоянно находимся с ними на связи. В борьбе с коронавирусом очень важно соблюдать положительный настрой, в этом я убедилась за год пандемии. Мы справились со всем вместе с нашими пациентами и продолжаем оставаться на страже здоровья».

Напомним, по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с целью повышении доступности медицинской помощи жителям также создан региональный координационный центр амбулаторной медицинской помощи больным пневмонией, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Центр функционирует на базе Самарской городской клинической поликлиники № 15. Центр осуществляет координацию дополнительно сформированных мобильных медицинских бригад, основная задача которых - оказание медицинской помощи гражданам с признаками ОРВИ на дому. В центре организована работа телефона «горячей линии», куда жители Самарской области могут позвонить при повышенной температуре и признаках простудного заболевания и вызвать медицинских работников на дом по бесплатному номеру 8-800-30-22-163, 122.