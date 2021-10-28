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Медицинские маски в полтора раза снижают риск заражения инфекциями. В частности, исследование показало, что это эффективное средство защиты от коронавируса, которое позволяет остановить его распространение в обществе. Об этом заявила РИА Новости завлабораторией молекулярной диагностики эпидемиологии инфекций дыхательных путей ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Яцышина.

Она пояснила, что скрининг 11-ти тысяч здоровых лиц без симптомов ОРВИ на наличие у них коронавируса и других возбудителей респираторных инфекций провели в 26 регионах страны.

Выяснилось, что вероятность заражения респираторными инфекциями снижается на 50%, если человек использует маску.

В частности, вероятность инфицирования коронавирусом уменьшается на 34%. При этом для защиты необходимо использовать именно медицинские маски, которые состоят из трех слоёв, объяснила Яцышина.

Маска должна закрывать нос и рот, плотно прилегать к переносице.

Всеобщий масочный режим был введен по всей России ровно год назад. Россияне должны носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах.