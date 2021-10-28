Я нашел ошибку
Главные новости:
29 октября будет отмечаться День образования вневедомственной охраны Росгвардии
29 октября будет отмечаться День образования вневедомственной охраны Росгвардии
В Самаре похитители автомобильных аккумуляторов предстанут перед судом
В Самаре похитители автомобильных аккумуляторов предстанут перед судом
в Самаре растет популярность онлайн-обучения
В Самаре растет популярность онлайн-обучения
В рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе в регионе запустили самый добрый флешмоб
В рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе в регионе запустили самый добрый флешмоб
Школы и колледжи Самарской области создают службы медиации
Школы и колледжи Самарской области создают службы медиации
Ракета-носитель «Союз-2.1а» отправилась на МКС с логотипом и флагом Сбера
Ракета-носитель «Союз-2.1а» отправилась на МКС с логотипом и флагом Сбера
У жителей Самарской области осталось три дня, чтобы составить «белый список» работодателей
У жителей Самарской области осталось три дня, чтобы составить «белый список» работодателей
Российские власти перезапускают кампанию по пропаганде вакцинации
Российские власти перезапускают кампанию по пропаганде вакцинации
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.81
0.26
EUR 81.03
0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарской площади Славы можно увидеть "Героев России, какими их не видел никто"
Детей и подростков приглашают присоединиться к онлайн-смене «Самарские каникулы» 
В самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Медицинские маски в полтора раза снижают риск заражения инфекциями

28 октября 2021 10:32
126
Медицинские маски в полтора раза снижают риск заражения инфекциями

Медицинские маски в полтора раза снижают риск заражения инфекциями. В частности, исследование показало, что это эффективное средство защиты от коронавируса, которое позволяет остановить его распространение в обществе. Об этом заявила РИА Новости завлабораторией молекулярной диагностики эпидемиологии инфекций дыхательных путей ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Яцышина.

Она пояснила, что скрининг 11-ти тысяч здоровых лиц без симптомов ОРВИ на наличие у них коронавируса и других возбудителей респираторных инфекций провели в 26 регионах страны.

Выяснилось, что вероятность заражения респираторными инфекциями снижается на 50%, если человек использует маску.

В частности, вероятность инфицирования коронавирусом уменьшается на 34%. При этом для защиты необходимо использовать именно медицинские маски, которые состоят из трех слоёв, объяснила Яцышина.

Маска должна закрывать нос и рот, плотно прилегать к переносице.

Всеобщий масочный режим был введен по всей России ровно год назад. Россияне должны носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 297 жителей Самарской области заболели коронавирусом
27 октября 2021  12:58
Еще 1 297 жителей Самарской области заболели коронавирусом
664
В Самарской области работает горячая линия по нарушениям противоэпидемиологического режима
27 октября 2021  10:34
В Самарской области работает горячая линия по нарушениям противоэпидемиологического режима
667
Наказания для нарушителей режима нерабочих дней в Самаре будут строгими
27 октября 2021  10:17
Наказания для нарушителей режима нерабочих дней в Самаре будут строгими
572
Жители Самарской области активно участвуют в переписи населения посредством портала Госуслуги
27 октября 2021  10:00
Жители Самарской области активно участвуют в переписи населения посредством портала Госуслуги
437
Еще 1 278 жителя Самарской области заболели коронавирусом за сутки
26 октября 2021  13:10
Еще 1 278 жителя Самарской области заболели коронавирусом за сутки
622
Весь список