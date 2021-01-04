Медики рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих, а также её дочери и внучки

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Состояние госпитализированной с коронавирусом народной артистки СССР Алисы Фрейндлих остаётся стабильно тяжёлым, она по-прежнему находится в реанимационном отделении, передает Лайф. Об этом газете "Петербургский дневник" сообщили в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова.

Кроме того, там рассказали о дочери артистки Варваре Владимировой и внучке Анне Тарасовой, которые сейчас также проходят лечение от коронавируса, отметив, что они чувствуют себя значительно лучше.

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Врачи предложили отцу пройти терапию в больнице из-за его возраста, пояснила собеседница Лайфа.

Коронавирус у Алисы Фрейндлих обнаружили ещё 18 декабря, однако в больницу она попала лишь 25 декабря, когда поражение её лёгких составляло 80%. Вслед за актрисой госпитализация потребовалась её дочери и внучке.

Фото: ТАСС / Красильников Станислав / Лайф