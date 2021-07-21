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Медики предупреждают угрозе появления более опасного штамма коронавируса, чем вариант «дельта»

21 июля 2021 09:24
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Медики предупреждают угрозе появления более опасного штамма коронавируса, чем вариант «дельта»

Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного штамма коронавируса, чем вариант «дельта». Он выступил в Токио на 138-й сессии Международного олимпийского комитета. «Чем больше вариантов коронавируса, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин, и мы все вернемся в самое начало», – отметил он.

По мнению Гебрейесуса, вакцинация 70% населения каждой страны к середине следующего года позволит не только остановить пандемию, но и перезапустить мировую экономику. Он призвал к вакцинации по меньшей мере 10% населения каждого государства к сентябрю этого года, как минимум 40% – до конца этого года и 70% – к середине следующего.

Глава ВОЗ добавил, что для выполнения этих задач миру потребуется 11 млрд доз вакцины от COVID-19, передает Радио Маяк.

Теги: COVID-19 ВОЗ дельта коронавирус

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