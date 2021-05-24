Матвиенко: вакцинация единственный путь победы над COVID-19

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По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, избежать третьей волны заболевания можно только благодаря осознанности граждан и их желанию сделать прививку, передают "Известия".

«Сейчас только одно — вести, обращаюсь к журналистам в том числе, разъяснительную информационную работу, объяснять гражданам, что это единственный способ победить окончательно ковид, добиться общенационального иммунитета», — отметила Матвиенко в ходе поездки в Кемерово.

Она добавила, что проблем с вакцинами нет, препараты доступны всем желающим.