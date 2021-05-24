Я нашел ошибку
Главные новости:
За прошлую неделю  запротоколировано 3 нарушения.
В Самаре продолжаются рейды по контролю за соблюдением масочного режима
В связи с аварийными работами на Заводском шоссе.
На Заводском шоссе временно меняется схема движения автобусов
При его получении гражданам необходимо немедленно прослушать информацию об алгоритме действий при угрозе чрезвычайной ситуации.
Введен единый сигнал оповещения населения о любых опасностях и чрезвычайных ситуациях - «Внимание всем!»
В Самаре заболел 31 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Остерегайтесь мошенников, представляющихся сотрудниками банка.
Житель Отрадного перевел мошеннику более двух миллионов рублей
В ближайшее время участники НОЦ "Инженерия будущего" разработают дорожную карту по реализации этих проектов.
Самарский университет создаст в Самаре два центра - Центр коммерческой космонавтики и Центр экспериментов в космосе
Избежать третьей волны заболевания можно только благодаря осознанности граждан и их желанию сделать прививку.
Матвиенко: вакцинация единственный путь победы над COVID-19
Территории, набравшие наибольшее количество голосов, преобразятся в 2022 году.
До окончания голосования по «Формированию комфортной городской среды» осталось 7 дней
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.53
-0.05
EUR 89.69
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре рядом со стадионом "Солидарность Арена" состоится полумарафон «ЗаБег.РФ»
Самарский зоопарк отмечает Всемирный день черепахи
Игорь Паньшин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию академика Андрея Сахарова 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Матвиенко: вакцинация единственный путь победы над COVID-19

24 мая 2021 14:54
104
Избежать третьей волны заболевания можно только благодаря осознанности граждан и их желанию сделать прививку.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, избежать третьей волны заболевания можно только благодаря осознанности граждан и их желанию сделать прививку, передают "Известия".

«Сейчас только одно — вести, обращаюсь к журналистам в том числе, разъяснительную информационную работу, объяснять гражданам, что это единственный способ победить окончательно ковид, добиться общенационального иммунитета», — отметила Матвиенко в ходе поездки в Кемерово.

Она добавила, что проблем с вакцинами нет, препараты доступны всем желающим. 

 

Теги: вакцинация Матвиенко

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
"Кто не привился, сделайте это, поберегите себя и своё здоровье".
22 мая 2021, 22:08
Дмитрий Азаров: "Сделал первый компонент вакцины от COVID-19" 
"Кто не привился, сделайте это, поберегите себя и своё здоровье".
Здравоохранение
860
Жители микрорайона «Волгарь» прошли вакцинацию в мобильном прививочном пункте
21 мая 2021, 12:59
Жители микрорайона «Волгарь» прошли вакцинацию в мобильном прививочном пункте
На следующей неделе мобильный прививочный пункт для жителей микрорайона будет работать в понедельник и четверг с 12.00 до 20.00.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
437
Если не было противопоказаний, то делали прививку первым компонентом вакцины. После — назначали дату повторной вакцинации.
17 мая 2021, 21:17
В «Ночь музеев» самарцы прошли вакцинацию от COVID -19 в мобильном пункте на улице Куйбышева
Если не было противопоказаний, то делали прививку первым компонентом вакцины. После — назначали дату повторной вакцинации. Здравоохранение
847
В центре внимания
В Самарской области за сутки на 24 мая выявлен 81 заболевший коронавирусом
24 мая 2021  13:42
В Самарской области за сутки на 24 мая выявлен 81 заболевший коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
145
В Самарской области синоптики зафиксировали новые температурные рекорды
24 мая 2021  11:51
В Самарской области зафиксировали новые температурные рекорды
Экология
168
«Лидеры России»: Самарская область – лидер среди регионов ПФО по количеству зарегистрированных анкет
24 мая 2021  11:40
«Лидеры России»: Самарская область – лидер среди регионов ПФО по количеству зарегистрированных анкет
Общество
151
В Самарской области продлили ограничения из-за роста заболевания СOVID-19 среди пенсионеров
23 мая 2021  13:28
В Самарской области продлили ограничения из-за роста заболевания СOVID-19 среди пенсионеров
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
761
Названы районы в Самарской области, где нашли новые случаи Covid-19
23 мая 2021  13:11
Названы районы в Самарской области, где нашли новые случаи Covid-19
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
642
Весь список